2019-10-04T09:04:00+03:00
Общество

Демиан, Лукерья, Николь и Оливия: как казанцы назвали своих новорожденных детей на прошлой неделе

За семь дней в городе родилось 387 детей: 183 девочки и 204 мальчика
Алина ГАБДУЛИНА
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Самой юной матери на прошлой неделе было 19 лет, отцу – 21 годуСамой юной матери на прошлой неделе было 19 лет, отцу – 21 годуФото: Олег УКЛАДОВ
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На прошлой неделе в Казани родилось 387 детей: 183 девочки и 204 мальчика. Управление ЗАГС города вновь назвало самые популярные и самые редкие имена, которые давали родители новорожденным.

Самыми редкими именами прошлой недели стали Алишер, Демиан и Эрнест у мальчиков и Добрислава, Лукерья, Мира, Мирана, Николь, Оливия и Рада у девочек.

Чаще всего же в столице Татарстана рождались Амиры, Артемы, Аязы, Данилы, Мироны, Тимуры, Алины, Миланы, Рианы и Теи.

Самой юной матери на прошлой неделе было 19 лет, отцу – 21 году. Самой взрослой маме – 43 года, а отцу – 59 лет, сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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