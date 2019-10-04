Демиан, Лукерья, Николь и Оливия: как казанцы назвали своих новорожденных детей на прошлой неделе

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-04T09:04:00+03:00

Самой юной матери на прошлой неделе было 19 лет, отцу – 21 году Фото: Олег УКЛАДОВ

За семь дней в городе родилось 387 детей: 183 девочки и 204 мальчика

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На прошлой неделе в Казани родилось 387 детей: 183 девочки и 204 мальчика. Управление ЗАГС города вновь назвало самые популярные и самые редкие имена, которые давали родители новорожденным.

Самыми редкими именами прошлой недели стали Алишер, Демиан и Эрнест у мальчиков и Добрислава, Лукерья, Мира, Мирана, Николь, Оливия и Рада у девочек.

Чаще всего же в столице Татарстана рождались Амиры, Артемы, Аязы, Данилы, Мироны, Тимуры, Алины, Миланы, Рианы и Теи.

Самой юной матери на прошлой неделе было 19 лет, отцу – 21 году. Самой взрослой маме – 43 года, а отцу – 59 лет, сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU