В Казани известный сервис по доставке еды могут оштрафовать на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:01 2019-10-03T20:01:28+03:00

Недостоверная реклама транслировалась на одной из радиостанций города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В своем рекламной ролике платформа назвала себя «№1 в России»

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что один из самых известных сервисов по доставке еды может быть оштрафован антимонопольщиками Татарстана. Дело в рекламе, которая транслировалась на одной из радиостанций Казани. В ней платформа называла себя «доставкой еды №1 в России».

- Между тем законом регламентировано, что «реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами» признаётся недостоверной, - напоминает УФАС республики.

Теперь сервису грозит штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU