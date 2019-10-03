В Казани известный сервис по доставке еды могут оштрафовать на полмиллиона рублей
Стало известно, что один из самых известных сервисов по доставке еды может быть оштрафован антимонопольщиками Татарстана. Дело в рекламе, которая транслировалась на одной из радиостанций Казани. В ней платформа называла себя «доставкой еды №1 в России».
- Между тем законом регламентировано, что «реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами» признаётся недостоверной, - напоминает УФАС республики.
Теперь сервису грозит штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU