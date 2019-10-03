В школах и детсадах Батыревского района Чувашии недокармливали детей

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-03T18:56:07+03:00

Кроме того, в учреждениях неправильно хранили готовые блюда, а продукты не маркировали

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Стало известно о нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации питания нескольких школ и детсадов Батыревского района Чувашии. В частности, речь идет о Шаймурзинской основной школе имени Айги, Тарханской средней школе и Батыревских детских садах «Солнышко» и «Центральный».

Так, в учреждения неправильно хранили готовые блюда, а продукты не маркировали. Кроме того, в ряде случаев детей попросту недокармливали.

- Не соблюдались требования по массе порций, требуемой калорийности суточного рациона в зависимости от возрастной группы обучающихся, - сообщает прокуратура республики.

Так, руководители учреждений привлечены к ответственности за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Всем им придется выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU