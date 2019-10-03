2019-10-03T18:56:07+03:00
Общество

В школах и детсадах Батыревского района Чувашии недокармливали детей

Кроме того, в учреждениях неправильно хранили готовые блюда, а продукты не маркировали
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Теперь руководителям учреждений придется выплатить штрафТеперь руководителям учреждений придется выплатить штрафФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стало известно о нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации питания нескольких школ и детсадов Батыревского района Чувашии. В частности, речь идет о Шаймурзинской основной школе имени Айги, Тарханской средней школе и Батыревских детских садах «Солнышко» и «Центральный».

Так, в учреждения неправильно хранили готовые блюда, а продукты не маркировали. Кроме того, в ряде случаев детей попросту недокармливали.

- Не соблюдались требования по массе порций, требуемой калорийности суточного рациона в зависимости от возрастной группы обучающихся, - сообщает прокуратура республики.

Так, руководители учреждений привлечены к ответственности за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Всем им придется выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани известный сервис по доставке еды могут оштрафовать на полмиллиона рублей
«В Оле самое лучшее - это ее доброта, искренность и красота» : баскетболист из Чебоксар попытается завоевать сердце Бузовой
ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга
В Чандрово освятили деревянный храм, строительство которого заняло меньше трех лет
Осенью и зимой в казанских автобусах станет теплее
С 18 октября перестанут курсировать поезда из Казани в Йошкар-Олу и обратно
В Чувашии семья с семью детьми бесплатно получила благоустроенный дом за 4,2 миллиона рублей
«Клиент настолько щедрый был?»: жители Казани заметили таксиста, который ехал по аллее в парке Горького
Старший независимый директор Банка ВТБ Ив Тибо Де Сильги стал победителем премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка»
Студенческая секция SPE татарстанского вуза признана лучшей в мире!
Трамвай №6 в Ульяновске временно сократит свой маршрут
4 октября в Казани без осадков и до 20 градусов тепла
«Найден.Погиб»: в Набережных Челнах закончились поиски мужчины, который сел в такси и пропал
В Татарстане микроавтобус столкнулся с грузовиком, который перевозил навоз
"Им нужны корм, крупы и пеленки": Казанцев просят помочь бездомным животным
УНИКС отменил презентацию команды 4 октября
«Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информационной безопасности
Первые станции второй ветки казанского метро откроют в 2023 году
Казанский Кремль прокомментировал поведение Владимира Соловьева, который публично назвал татарстанца «мразью»
Отключение света в Казани 4 октября: Полный список адресов
В Марий Эл два пассажира микроавтобуса пострадали в аварии с лосем
В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
В Марий Эл лихач на иномарке вылетел на встречку и совершил смертельное ДТП
Рустам Минниханов: «Выражаю благодарность пенсионеру, который своими силами восстановил мост близ Крутушки»
3 октября в Йошкар-Оле на весь день ограничено движение по улице Чернякова