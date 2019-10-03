В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-03T12:52:57+03:00

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Стало известно, что на территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района Татарстана установлен карантин по бешенству. Там был выявлен факт заболевания им домашних животных. Соответствующий указ уже подписал глава республики Рустам Минниханов.

Так, в деревне два месяца будет запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы поселения, отлов диких животных, убой на мясо больных или подозрительных на заболевание бешенством животных, использование в пищу молоко бешенных животных, использование молока здоровых животных без пастеризации и шкур животных без дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU