В Марий Эл нашли пенсионерку, пропавшую 30 сентября

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-03T09:49:14+03:00

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Сообщение о том, что в марийской тайге в Оршанском районе республики 30 сентября пропала 79-летняя местная жительница, на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступило в 21.50. Тревогу поднял житель села Великополье, который рассказал, что пенсионерка не вернулась домой из леса, куда пошла собирать грибы. Она плохо ориентируется на местности и нуждается в медицинской помощи. Мужчина сообщил приметы потерявшейся и то, во что она была одета - темно-синее драповое пальто или черную куртку, на ногах резиновые сапоги, на голове платок.

Женщину искали с 30 сентября - оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда, добровольцы МАСС, добровольческий отряд ЛизаАлерт.

- Ночные поиски результата не дали, и поиск был возобновлен 1 октября, но женщину не нашли, - сообщили в пресс-службе МАСС. - 2 октября поисковые работы вновь были возобновлены и к 13.00 поступил сигнал о том, что женщину видели жители соседней деревни. Уже в 15.05 потерявшуюся сельчанку отыскали.

Пенсионерку передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU