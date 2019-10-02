В Казани появится новый водозабор «Столбищенский»

СЕГОДНЯ 20:26 2019-10-02T20:26:37+03:00

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В Лаишевском районе Казани построят новый водозабор «Столбищенский». Это предусмотрено проекте генплана Казани до 2035 года. Он станет резервным источником водоснабжения.

Известно, что производительность нового водозабора составит порядка 200 тысяч кубометров в сутки. Ожидается также, что он поможет уменьшить долю поверхностных вод в централизованном водоснабжении, исключить из системы мелкие подземные скважины и повысить стабильность водохозяйственного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU