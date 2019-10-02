6 октября в Казани полностью перекроют улицу Сибгата Хакима

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-02T13:31:04+03:00

А с 8.00 до 9.00 будет перекрыто движение в сторону центра на мосте Миллениум Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 6 октября, в Казани будет полностью перекрыта улица Сибгата Хакима. Причина этого – проведение в городе «Кросса нации – 2019». Так, с 8 до 11 часов проезжая часть будет полностью предоставлена бегунам. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

Кроме того, в связи с забегом с 8.00 до 9.00 будет перекрыто движение в сторону центра на мосте Миллениум.

Отметим, что участники «Кросса нации – 2019» смогут выбрать между тремя дистанциями: 3 километра, 10 километров и 21,1 километра. По традиции, бежать будут не только профессиональные спортсмены, но и любители.

ИСТОЧНИК KP.RU