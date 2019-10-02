2019-10-02T13:31:04+03:00
Общество

6 октября в Казани полностью перекроют улицу Сибгата Хакима

Причина этого – проведение в городе «Кросса нации – 2019»
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
А с 8.00 до 9.00 будет перекрыто движение в сторону центра на мосте МиллениумА с 8.00 до 9.00 будет перекрыто движение в сторону центра на мосте МиллениумФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 6 октября, в Казани будет полностью перекрыта улица Сибгата Хакима. Причина этого – проведение в городе «Кросса нации – 2019». Так, с 8 до 11 часов проезжая часть будет полностью предоставлена бегунам. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

Кроме того, в связи с забегом с 8.00 до 9.00 будет перекрыто движение в сторону центра на мосте Миллениум.

Отметим, что участники «Кросса нации – 2019» смогут выбрать между тремя дистанциями: 3 километра, 10 километров и 21,1 километра. По традиции, бежать будут не только профессиональные спортсмены, но и любители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани нарушитель выехал на "красный" и сбил 11-летнюю школьницу
В Татарстане потеплеет до 20 градусов
Пытался вытолкнуть из лодки, а после ударил веслом: в Чувашии мужчину подозревают в нападении на инспектора
Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров
В Татарстане реализуют пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами
В Йошкар-Оле автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре»
В Татарстане мужчина получил ожог рук, пытаясь подогреть еду для скота
«50% его тела покрыто шрамами от ожогов»: в Набережных Челнах мужчина сел в такси и пропал
Преподаватель биологии из Казани вошел в пятерку лучших учителей России
Памятник Мусе Джалилю около Казанского Кремля вновь окрасят в бронзовый цвет
Ремонт дорог в Чувашии на 2019 год закончен на 68%
Около 120 тысяч жителей Ульяновска привили от гриппа
Стали известны четыре главные проблемы предпринимательства в Татарстане