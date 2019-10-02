В Казани пройдет "Автосессия"

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-02T19:49:37+03:00

Во время соревнования прошлых лет

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В столице Татарстана в девятый раз на территории комплекса УГИБДД МВД Республики 8 октября пройдет городской отборочный этап конкурса водительского мастерства среди студентов-автомобилистов «Автосессия-2019».

Главными задачами конкурса ГИБДД видит закрепление у молодых водителей навыков соблюдения правил дорожного движения; привлечение молодежи к участию в пропаганде безопасности дорожного движения среди населения. К главным задачам отнесли и формирование у населения дорожно-транспортной культуры и законопослушного поведения в области безопасности дорожного движения.

К участию в конкурсе допускаются команды от любого ВУЗа или ССУЗа Казани. Но только те водители, что за последние шесть месяцев не имели административных штрафов за нарушение ПДД. «Автосессия» включает в себя три «зачетных» этапа - «Знание правил дорожного движения», «Фигурное вождение автомобиля», Творческий конкурс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU