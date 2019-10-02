В Йошкар-Оле автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре»
Пешеход была госпитализирована с различными травмами
Фото: УГИБДД Марий Эл
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Во вторник, 1 октября, в 18.30 на бульваре Победы в Йошкар-Оле автомобиль ВАЗ-2107 сбил пешехода. По предварительным данным, 41-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре», а легковушка не уступила ей дорогу.
В результате наезда пешеход была госпитализирована с различными травмами, сообщает УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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