В Йошкар-Оле автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-02T13:20:20+03:00

Пешеход была госпитализирована с различными травмами

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Во вторник, 1 октября, в 18.30 на бульваре Победы в Йошкар-Оле автомобиль ВАЗ-2107 сбил пешехода. По предварительным данным, 41-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре», а легковушка не уступила ей дорогу.

В результате наезда пешеход была госпитализирована с различными травмами, сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU