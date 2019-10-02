2019-10-02T11:10:25+03:00
Общество

Около 120 тысяч жителей Ульяновска привили от гриппа

Примерно четверть из них дети
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего в городе планируют привить 350 тысяч человек.Всего в городе планируют привить 350 тысяч человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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По информации отдела здоровья управления по делам семьи администрации Ульяновска, по состоянию на 27 сентября привито 119 050 человек, из них 91 059 взрослых и 27 991 ребёнок.

Всего в городе Ульяновске против гриппа в эпидсезоне 2019-2020 годов запланировано иммунизировать более 350 тысяч человек, в том числе свыше 94 тысяч детей.

По данным ведомства, вакцинация проводится бесплатно. Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и медицинским полисом.

Профилактические прививки укрепляют и защищают иммунитет от патогенного воздействия инфекции. В составе вакцины находятся фрагменты вирусов, которые после проникновения в организм усиливают естественные защитные функции иммунной системы, блокируют патогенный вирус.

- Противогриппозный иммунитет, выработанный в предыдущем году, не предотвращает от заболевания в текущем году, поэтому необходима ежегодная иммунизация. Именно вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Применение прививки против гриппа снижает уровень заболеваемости почти в два раза, способствует уменьшению тяжести заболевания, снижает риск развития осложнений и смертельных исходов. Прививка эффективна во всех возрастных группах, - пояснил и.о. главного врача Центральной клинической медсанчасти Александр Дёмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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