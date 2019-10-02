Около 120 тысяч жителей Ульяновска привили от гриппа
По информации отдела здоровья управления по делам семьи администрации Ульяновска, по состоянию на 27 сентября привито 119 050 человек, из них 91 059 взрослых и 27 991 ребёнок.
Всего в городе Ульяновске против гриппа в эпидсезоне 2019-2020 годов запланировано иммунизировать более 350 тысяч человек, в том числе свыше 94 тысяч детей.
По данным ведомства, вакцинация проводится бесплатно. Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и медицинским полисом.
Профилактические прививки укрепляют и защищают иммунитет от патогенного воздействия инфекции. В составе вакцины находятся фрагменты вирусов, которые после проникновения в организм усиливают естественные защитные функции иммунной системы, блокируют патогенный вирус.
- Противогриппозный иммунитет, выработанный в предыдущем году, не предотвращает от заболевания в текущем году, поэтому необходима ежегодная иммунизация. Именно вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Применение прививки против гриппа снижает уровень заболеваемости почти в два раза, способствует уменьшению тяжести заболевания, снижает риск развития осложнений и смертельных исходов. Прививка эффективна во всех возрастных группах, - пояснил и.о. главного врача Центральной клинической медсанчасти Александр Дёмин.
ИСТОЧНИК KP.RU