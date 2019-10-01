В Казани женщина за рулем «Опеля» выехала на «встречку» и устроила массовую аварию

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-01T19:11:34+03:00

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Поздно вечером в понедельник, 30 сентября, на улице Горьковское шоссе в Казани произошла авария с участием автомобилей «Опель Корса», «УАЗ – 2206» и «КИА Спортейдж». О подробностях ДТП сообщил отдел пропаганды ОГИБДД УМВД Казани.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем «Опеля» выехала на встречную полосы движения, где столкнулась с «УАЗ»ом, которым управлял 61-летний мужчина. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на другой автомобиль – «КИА», за рулем которого была 27-летний водитель.

В итоге, владелице «Опеля» потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU