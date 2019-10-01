2019-10-01T14:35:41+03:00
Происшествия

В Чувашии двухлетний ребенок спалил дом своей бабушки

Деревянное строение сгорело полностью, но никто из людей не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ЧувашииФото: пресс-служба МЧС Чувашии
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В пятницу, 30 сентября, в деревне Малые Торханы Чебоксарского района загорелся деревянный дом 60-летней сельчанки. Как оказалось, виновником пожара стал ее двухлетний внук.

Так, пока бабушка с родителями были на кухне, мальчик поджег вещи возле топящейся печи. К счастью, последовавшее за этим возгорание было вовремя замечено взрослыми и ни ребенок, ни кто-либо другой не пострадали. Чего нельзя сказать о доме.

Хозяева пытались потушить строение самостоятельно, но не смогли. Тогда на место оперативно подъехали спасатели и четыре пожарные автоцистерны.

- В этом году на территории нашей республики это уже 26 случай детской шалости с огнем, приведшей к пожару, - сообщает МЧС Чувашии - Настоятельно просим родителей не оставлять своих маленьких чад без присмотра взрослых, дома же убрать с видных мест спички и зажигалки, объяснить своим детям, как опасны игры с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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