В Татарстане 75% всех записей к врачам осуществляются онлайн

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-01T13:56:31+03:00

Кроме того, ежедневно на расчетные счета управляющих компаний дистанционно поступает порядка 41 миллиона рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кроме того, каждая четвертая семья республики оплачивает ЖКХ на портале Госуслуг

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Жители Татарстана предпочитают записываться к врачам онлайн. Так, на данный момент уже 75% записей происходят дистанционно. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона Айрат Хайруллин на Всемирном Цифровом Саммите IoT AI World Summit Russia, который 1 октября проходит в Казани.

Хайруллин также отметил, что каждая четвертая семья республики оплачивает ЖКХ на портале Госуслуг. Так, ежедневно на расчетные счета управляющих компаний поступает порядка 41 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU