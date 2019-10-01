2019-10-01T10:55:59+03:00
Общество

В Чувашии построят 8 метановых заправок на 320 миллионов рублей

Деньги на это республика получит из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в регионе имеется только одна подобная заправка - в районе Лапсарского проездаСейчас в регионе имеется только одна подобная заправка - в районе Лапсарского проездаФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2020 году в Чувашии начнется строительство 8 метановых заправок. На это из федерального бюджета выделено уже 320 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев по итогам совещания в Нижнем Новгороде. Он также попросил ответственных руководителей обойтись без бюрократических проволочек.

Использование природного газа должно снизить стоимость перевозок на 15-25%, уменьшить выбросы вредных веществ, а также повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации техники в 1,2 – 1,3 раза.

Отметим, что сейчас в регионе имеется только одна метановая заправка - в районе Лапсарского проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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