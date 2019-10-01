В Чувашии построят 8 метановых заправок на 320 миллионов рублей
В 2020 году в Чувашии начнется строительство 8 метановых заправок. На это из федерального бюджета выделено уже 320 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев по итогам совещания в Нижнем Новгороде. Он также попросил ответственных руководителей обойтись без бюрократических проволочек.
Использование природного газа должно снизить стоимость перевозок на 15-25%, уменьшить выбросы вредных веществ, а также повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации техники в 1,2 – 1,3 раза.
Отметим, что сейчас в регионе имеется только одна метановая заправка - в районе Лапсарского проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU