2019-10-01T10:30:56+03:00
Общество

В МКДЦ Татарстана мужчине установили аортальный клапан за 15 минут без разреза грудной клетки

Показательная операция прошла в рамках Школа сердечно-сосудистой хирургии «Открытые, эндоваскулярные и гибридные технологии лечения в ССХ»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МКДЦФото: пресс-служба МКДЦ
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Накануне в межрегиональном клинико-диагностическом центре Татарстана прошла Школа сердечно-сосудистой хирургии «Открытые, эндоваскулярные и гибридные технологии лечения в ССХ». В рамках мероприятия прошла показательная операция по транскатетерной установке аортального клапана нового поколения. В ней принял участие и главный научный сотрудник отдела сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Тимур Имаев.

- Транскатетерная установка аортального клапана – щадящая операция. Все манипуляции проводятся с помощью катетера, введенного в кровеносный сосуд, как правило, через миниразрез в районе бедра, для доступа к бедренной артерии, - сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Новый клапан был установлен 66-летнему пациенту всего за 15 минут без разреза грудной клетки. Мужчина страдает от комбинированного аортального порока. Это состояние, при котором через слишком узкое отверстие аортального клапана в организм поступает недостаточное количество крови, что может привести к отеку легких и, как следствие, смерти.

- Врачи зафиксировали у пациента кальциноз, захвативший восходящий и нисходящий отделы аорты и ее дугу, а также ряд сопутствующих патологий – гастрит, дуоденит, эзофагит. При этих факторах операция с минимальным доступом является оптимальным выбором для безопасности пациента и минимизации вероятности осложнений, - отмечают в МКДЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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