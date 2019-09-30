Школьников поили компотом из сухофруктов с плесенью, а детей-инвалидов кормили за деньги: Итоги проверки школ в Ульяновской области выявили чудовищные нарушения

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-30T18:06:11+03:00

Компот из сухофруктов с плесенью подавали сразу в нескольких учебных заведениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Старомайнского района Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере организации питания в муниципальных образовательных учреждениях выявила многочисленные нарушения.

Установлено, что в Старомайнском детском саду № 2 «Василек», Старомайнских средних школах № 1 и № 2, а также Дмитриево Помряскинской СШ на складах для хранения овощей, сыпучих продуктов, круп, консервированной продукции, растительного масла отсутствовали термометры и психрометры для контроля соблюдения условий хранения.

Также прокуратурой выяснено, что на пищеблоках Старомайнских детского сада «Солнышко» и Средней школы № 1 для приготовления компотов использовались сухофрукты с плесенью.

В столовой Старомайнской СШ № 1 водонагреватель на моечной не работал, тарелки имели сколы, эмалированная посуда была деформирована.

В обеденном зале столовой Дмитриево Помряскинской средней школы не функционировали умывальники, терки покрыты ржавчиной, овощерезка и картофелечистка сломаны.

В этой же образовательной организации отсутствовали суточные пробы, а в дошкольной группе не велись журналы бракеража продовольственного сырья, готовой продукции, здоровья, «С» витаминизации и температурного режима холодильного оборудования.

Кроме того, установлено, что в 11 образовательных организациях, вопреки требованиям закона, 89 детей-инвалидов не были обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

В этой связи прокурор Старомайнского района потребовал от главы района незамедлительно устранить выявленные проверкой нарушения, не допуская аналогичного впредь, и привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU