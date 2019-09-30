2019-09-30T15:26:16+03:00
Авто

В Татарстане на видео попало то, как дальнобойщик решил проучить водителя внедорожника

"Урок" запечатлел видеорегистратор автомобиля очевидца [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Водители, проезжающие на днях по федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" на казанском участке автомагистрали, стали свидетелями дорожного конфликта между двумя дальнобойщиками и водителем внедорожника Toyota Land Cruiser.

С чего все началось, неизвестно, но когда водитель внедорожника решил справа обогнать впереди идущую фуру, то водитель последней начал прижиматься вправо.

"Тойота" намеревалась повторить маневр уже с левой стороны, но ему помешал второй грузовик. Такая чехарда продолжалась некоторое время. Дальнобойщики совершали маневры, мешающие проезду иномарки. В какой-то момент фуры и вовсе "зажали" между собой "Тойоту".

Как расценят эти маневры сотрудники Госавтоинспекции, которые уже отыскали это видео в соцсетях, пока неизвестно.

В Татарстане дальнобойщик решил проучить водителя внедорожника.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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