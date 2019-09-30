Из-за гибели 6-летнего ребенка при пожаре в Казани следователи начали проверку
СУ СКР Татарстана проводят доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика при пожаре в Казани. Напомним, он произошел в многоэтажке на улице Чуйкова. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, но из квартиры на втором этаже пожарные вынесли шестилетнего мальчика и его дедушка. Пострадавших с признаками тяжелого отравления продуктами горения доставили в больницу.
Несмотря на все усилия врачей спасти ребенка не удалось - через некоторое время он скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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