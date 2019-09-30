Из-за гибели 6-летнего ребенка при пожаре в Казани следователи начали проверку

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-30T14:33:16+03:00

Мальчика на улицу вместе с его дедушкой вынесли пожарные. Фото: Иван ПЕТРОВ

Мальчик скончался в больнице, куда его доставили с признаками тяжелого отравления продуктами горения

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СУ СКР Татарстана проводят доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика при пожаре в Казани. Напомним, он произошел в многоэтажке на улице Чуйкова. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, но из квартиры на втором этаже пожарные вынесли шестилетнего мальчика и его дедушка. Пострадавших с признаками тяжелого отравления продуктами горения доставили в больницу.

Несмотря на все усилия врачей спасти ребенка не удалось - через некоторое время он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU