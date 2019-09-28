29 сентября «Ак Барс» проведет спортивный праздник для дошколят
29 сентября с 11:00 до 14:00 в казанском Горкинско-Ометьевском лесу пройдет детский спортивный праздник «Айда в хоккей», который организует «Академия хоккея Ак Барс».
На празднике юные гости поучаствуют в различных конкурсах и соревнованиях, посмотрят театрализованное представление, сфотографироваться с талисманом «Ак Барса» Барсиком, получить памятные сувениры.
Проводится мероприятие в рамках одноименной соцпрограммы, направленной на поддержку детей из семей с низким уровнем достатка. Программа началась в середине сентября циклом бесплатных тренировок для детей четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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