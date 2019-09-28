2019-09-28T15:43:42+03:00
Спорт

29 сентября «Ак Барс» проведет спортивный праздник для дошколят

Мероприятие пройдет с 11 до 14 часов
Наиля ГАЛИМОВА
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На празднике юные гости поучаствуют в различных конкурсах и соревнованиях.На празднике юные гости поучаствуют в различных конкурсах и соревнованиях.Фото: Алина НИЗАМОВА
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29 сентября с 11:00 до 14:00 в казанском Горкинско-Ометьевском лесу пройдет детский спортивный праздник «Айда в хоккей», который организует «Академия хоккея Ак Барс».

На празднике юные гости поучаствуют в различных конкурсах и соревнованиях, посмотрят театрализованное представление, сфотографироваться с талисманом «Ак Барса» Барсиком, получить памятные сувениры.

Проводится мероприятие в рамках одноименной соцпрограммы, направленной на поддержку детей из семей с низким уровнем достатка. Программа началась в середине сентября циклом бесплатных тренировок для детей четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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