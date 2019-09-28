Тренер «Ак Барса» перед матчем с «Куньлунь Ред Стар»: Мы планируем ввести двух свежих игроков
28 сентября казанский «Ак барс» стартует в новой домашней серии матчем с «Куньлунь Ред Стар». Перед игрой тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал пресс-службе клуба о сильных сторонах соперника и будут ли перестановки в составе «Барсов».
Насколько серьёзен сегодня «Куньлунь», какие сильные стороны у этой команды?
− Они играют с хорошим контролем шайбы, хотят доминировать на льду, играют в довольно-таки умный хоккей. Будет непростая игра.
Планируются ли какие-то серьёзные перестановки в составе?
− Мы планируем ввести двух свежих игроков, в остальном всё у нас сохраняется.
Матч прлйдет в «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»