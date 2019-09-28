2019-09-28T11:36:09+03:00
Спорт

Тренер «Ак Барса» перед матчем с «Куньлунь Ред Стар»: Мы планируем ввести двух свежих игроков

Игра начнется в 17:00 28 сентября
Наиля ГАЛИМОВА
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«Ак барс» стартует в новой домашней серии.«Ак барс» стартует в новой домашней серии.Фото: Алина НИЗАМОВА
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28 сентября казанский «Ак барс» стартует в новой домашней серии матчем с «Куньлунь Ред Стар». Перед игрой тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал пресс-службе клуба о сильных сторонах соперника и будут ли перестановки в составе «Барсов».

Насколько серьёзен сегодня «Куньлунь», какие сильные стороны у этой команды?

− Они играют с хорошим контролем шайбы, хотят доминировать на льду, играют в довольно-таки умный хоккей. Будет непростая игра.

Планируются ли какие-то серьёзные перестановки в составе?

− Мы планируем ввести двух свежих игроков, в остальном всё у нас сохраняется.

Матч прлйдет в «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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