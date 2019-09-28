Тепло подали в 64% домов Ульяновска

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-28T10:44:16+03:00

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По информации управления ЖКХ администрации Ульяновска, по состоянию на 17:00 27 сентября теплоноситель подаётся в 2049 многоквартирных домов, а также в 536 объектов соцкультбыта. Отопительный сезон начат для 197 объектов системы здравоохранения, 103 зданий городских школ и 152 детских садов, 15 домов культуры, 17 клубов МБУ «Симбирцит», 10 центров детского творчества, 20 детско-юношеских спортивных школ и 20 библиотек, 12 детских школ искусств.

- Существует регламент, устанавливающий сроки и порядок подключения многоквартирных домов к теплоисточнику. В Постановлении Правительства РФ № 354 прописаны условия для начала отопительного сезона. Всего их два: первое – среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов, второе – это значение должно продержаться 5 дней. При затягивании подачи тепла жильцы вправе жаловаться в организацию, обслуживающую дом, требуя решить проблему и заодно провести перерасчет, - заявил начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации Ульяновска Иван Нефёдов.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября был первым днём, когда среднесуточная температура наружного воздуха была ниже плюс 8 °С. 21 сентября среднесуточная температура составила 6,6 °С; 22 сентября – 4,8°С; 23 сентября – 4,2 °С; 24 сентября – 3,9 °С; 25 сентября – 4,3 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU