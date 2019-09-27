В Казани наградили победителей конкурса "Автобабаи"

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-27T19:10:15+03:00

В состязаниях приняли участие водители в возрасте от 60 лет

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С начала года в столице Татарстана зарегистрировано примерно 1300 аварий, где пострадали участники дорожного движения. Примерно каждое четвертое из них произошло с участием водителей от 60-ти лет и старше.

В Казани уже в восьмой раз в преддверии Дня пожилых людей провели конкурс водительского мастерства. В нем приняли участие 28 водителей в возрасте от 60 до 77 лет. Участниками соревнований стали мужчины.

Мероприятие прошло в рамках Недели безопасности, объявленной МВД России с целью формирования у населения дорожно-транспортной культуры.

Конкурс, известный в Казани как "Автобабаи", состоит из двух дисциплин: теоретический этап "Правила дорожного движения" и этап "Классическое скоростное маневрирование".

Победителем стал Эльфак Мифтахов, на втором месте Георгий Максимов, и замыкает тройку Рафаез Гарипов.

Победители соревнований наградили дипломами, кубками с символикой конкурса и специальными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU