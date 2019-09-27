В Набережных Челнах только спасатели смогли вытащить упавшего в погреб мужчину
При падении он получил травму обеих ног [фото]
Фото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в поселке ЗЯБ Набережных Челнов 51-летний мужчина упал в погреб и не может самостоятельно выбраться. При падении он получил травму обеих ног.
На место происшествия прибыли спасатели ЗПСО№6. Только они смогли поднять на поверхность пострадавшего и передать его медикам бригады «скорой помощи».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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