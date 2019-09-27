У жительницы Марий Эл, задолжавшей 3 миллиона рублей, прямо на дороге арестовали джип HUMMER H2

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-27T18:03:06+03:00

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На днях приставы Волжского района вместе с сотрудниками ГИБДД провели по дорогам республики рейд по должникам. В помощь с собой они взяли аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который считывает госномера с проносящихся мимо машин. Полученные данные мгновенно сверяются с базой приставов.

С помощью этого комплекса на дороге удалось поймать женщину-водителя на джипе HUMMER, которая задолжала более 3 миллионов рублей. На месте он отказалась платить и за это у нее арестовали дорогостоящий внедорожник.

- Машину поместили на автостоянку до полного погашения задолженности, - сообщили в УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU