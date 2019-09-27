8 миллионов рублей заставила татарстанская прокуратура заплатить ООО «Джукетау» своим работникам
В Чистополе ООО «Джукетау» вновь попалось на невыплате своим работникам зарплаты. В этот раз сумма долга превысила 8 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые 229 сотрудников должны были получить за февраль-март 2019 года, а также в связи с увольнением.
- Нарушения трудовых прав граждан на данном предприятии носят системный характер и выявляются надзорным ведомством не впервые, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
В связи с этим надзорный орган возбудил в отношении директора ООО «Джукетау» административное дело за невыплату в установленный срок зарплаты, лицом которое уже было ранее наказано за это.
В итоге суд назначил ему штраф в 25 тысяч рублей. Благодаря очередному вмешательству прокуратуры работники предприятия получили свои деньги в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU