2019-09-27T15:46:58+03:00
Общество

В Татарстане временно изменилось расписание электрички «Албаба-Казань»

Связано это с ремонтом на перегоне Велетьма-Родяково
Алина ГАБДУЛИНА
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В Казань поезд будет прибывать на пять минут позже обычного, в 08.30В Казань поезд будет прибывать на пять минут позже обычного, в 08.30Фото: Олег УКЛАДОВ
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В пятницу, 27 сентября временно изменилось расписание пригородного поезда №6362 «Албаба-Казань». Причина этого - ремонт на перегоне Велетьма-Родяково Горьковской железной дороги.

Как и раньше, поезд будет отправляться со станции Албаба в 06.30, и до станции Новое Аракчино он будет следовать по своему обычному расписанию. После же изменения коснуться всех остановок.

Время отправления со станций:

21 км - 06.37;

Бишбатман - 06.41;

Ходяшево - 06.49;

4 км - 06.58;

2 км - 07. 01;

Свияжск - 07.06;

753 км - 07.09;

Волга - 07.15;

Зелёный Дол - 07.20;

Атлашкино - 07.26;

766 км - 07.29;

Васильево - 07.33;

771 км - 07.37;

774 км - 07.41;

Обсерватория - 07.44;

Займище - 07.48;

ВРД - 07.52;

Юдино 07.56;

ЖБК-2 - 07.59;

Новое Аракчино - 08.14;

Старое Аракчино - 08.17;

Лагерная - 08.21;

Адмиралтейская Слобода - 08.26.

В Казань поезд будет прибывать на пять минут позже обычного, в 08.30. К старому расписанию поезд вернется 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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