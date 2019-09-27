В Татарстане временно изменилось расписание электрички «Албаба-Казань»
В пятницу, 27 сентября временно изменилось расписание пригородного поезда №6362 «Албаба-Казань». Причина этого - ремонт на перегоне Велетьма-Родяково Горьковской железной дороги.
Как и раньше, поезд будет отправляться со станции Албаба в 06.30, и до станции Новое Аракчино он будет следовать по своему обычному расписанию. После же изменения коснуться всех остановок.
Время отправления со станций:
21 км - 06.37;
Бишбатман - 06.41;
Ходяшево - 06.49;
4 км - 06.58;
2 км - 07. 01;
Свияжск - 07.06;
753 км - 07.09;
Волга - 07.15;
Зелёный Дол - 07.20;
Атлашкино - 07.26;
766 км - 07.29;
Васильево - 07.33;
771 км - 07.37;
774 км - 07.41;
Обсерватория - 07.44;
Займище - 07.48;
ВРД - 07.52;
Юдино 07.56;
ЖБК-2 - 07.59;
Новое Аракчино - 08.14;
Старое Аракчино - 08.17;
Лагерная - 08.21;
Адмиралтейская Слобода - 08.26.
В Казань поезд будет прибывать на пять минут позже обычного, в 08.30. К старому расписанию поезд вернется 3 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU