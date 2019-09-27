За 8 месяцев 2019 года в Татарстане зарегистрировано 14 случаев бешенства у животных

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-27T13:11:38+03:00

Из диких животных к вирусу бешенства наиболее чувствительны именно лисы. Они моментально подхватывают эту инфекцию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В эту пятницу на пресс-конференции замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Айрат Гараев сообщил журналистам, что за 8 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 14 случаев бешенства у животных. При этом, по его словам, за последние года в Татарстане число заражений сократилось. А последний случай инфицирования человека бешенством и вовсе был зафиксирован в 2015-ом. Тогда болезнь завезли с Гоа.

В целом же за 8 месяцев этого года в Приволжском федеральном округе было зарегистрировано 197 случаев заболевания бешенством животных.

На первом месте оказалась Удмуртия (37 случаев). Татарстан же в этом списке на пятой позиции. В республике появление инфекции было обнаружено в 11 районах. Заболевание носило природноочаговый характер - дикие плотоядные животные.

Также специалисты отмечают, что за последние годы в Татарстане увеличилось количество домашних животных, которые заразились бешенством.

СПРАВКА

Бешенство – это острая вирусная болезнь. Вирус со слюной животного переносится по нервным окончаниям и достигает коры головного мозга, поражая всю нервную систему и приводя к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения в 100% случаев. Из диких животных к вирусу бешенства наиболее чувствительны именно лисы. Они моментально подхватывают эту инфекцию, а спокойно переносить ее могут в течение почти 275 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU