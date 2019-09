Казанский «Ак Барс» представил свою новую «нефтяную» форму

Хоккейный клуб Казани «Ак Барс» представил альтернативную форму на сезон 2019/2020. Ее дизайнеров вдохновила нефть.

- Мы взяли за основу чёрный цвет, ассоциирующийся с нефтью, перевели ключевые элементы в монохром и сохранили цвета республики и клуба, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Известно, что первый матч в новой форме спортсмены проведут 30 сентября. Тогда «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком». После этого казанцы будут выходить на лед в «нефтяной» форме по выходным и праздничным дням в «Татнефть Арене».

Команда считает, что традиция «матчей в черной форме» понравится их болельщикам.

