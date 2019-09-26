СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-26T19:45:39+03:00

Кроме того, в городе отреставрируют бульвар Чавайна и 37 дорог

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К 75-ой годовщине Великой Отечественной войны в Йошкар-Оле отремонтируют бульвар Победы. Такое поручение дал глава республики Александр Евстифеев. Вместе с тем отреставрирован может быть и бульвар Чавайна.

Отметим, что в 2020 году в городе запланирован ремонт 2 километров дорог общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Это 34 дороги, половина их которых республиканского значения, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU