2019-09-26T19:45:39+03:00
Общество

К 75-ой годовщине Великой Отечественной войны в Йошкар-Оле отремонтируют бульвар Победы

Кроме того, в городе отреставрируют бульвар Чавайна и 37 дорог
Алина ГАБДУЛИНА
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Поручение дал глава республики Александр ЕвстифеевПоручение дал глава республики Александр ЕвстифеевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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К 75-ой годовщине Великой Отечественной войны в Йошкар-Оле отремонтируют бульвар Победы. Такое поручение дал глава республики Александр Евстифеев. Вместе с тем отреставрирован может быть и бульвар Чавайна.

Отметим, что в 2020 году в городе запланирован ремонт 2 километров дорог общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Это 34 дороги, половина их которых республиканского значения, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

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