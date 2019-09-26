Исполком Казани через суд заставили заняться расселением аварийного дома №8 на улице Жилгородок
В Казани прокурор города обратился в суд с иском к местному Исполкому. Он требовал, чтобы чиновников обязали заняться расселением дома № 8 на улице Жилгородок. Дело в том, что он был признан аварийным еще в 2014 году, но его 17 жильцам так и не предоставили положенные квадратные метры в новом доме.
В первой инстанции иск руководителя надзорного органа Казани был удовлетворен. Однако это не удовлетворило самих чиновников из городского Исполкома. От имени последнего была подана апелляция в Верховный суд Татарстана. Однако там первое решение оставили без удовлетворения. Сообщает прокуратура Татарстана.
Это значит, что Исполком все-таки должен будет заняться расселением аварийного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU