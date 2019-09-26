2019-09-26T15:44:03+03:00
Общество

До 2040 года в Казани построят 73 моста и путепровода

Три из них возведут через реку Казанка
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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Сейчас в столице Татарстана имеются 69 мостов и путепроводов. Однако к 2040 году их появится еще 73. Соответствующее строительство предполагает новый Генплан Казани 2035.

Замглавы архитектуры столицы Татарстана Тимур Кадыров пояснил, что три новых моста будут возведены через реку Казанка. Причем один из них послужит продолжением Большого Казанского кольца и пойдет вдоль Кировской дамбы слева от железной дороги.

Кроме того, в городе появятся переход в районе железнодорожного моста у поселка Торфяное и мост от улицы Чистопольская до улицы Новаторов над территорией Русско-Немецкой Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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