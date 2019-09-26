В Казани на развязке Ноксинского спуска может появиться мечеть и сквер

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-26T14:26:50+03:00

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В Казани на транспортной развязке улицы Ноксинский спуск в Казани может появиться мечеть и сквер при ней. Проект планировки данной территории есть в опубликованном мэрией города сборнике документов и правовых актов.

Общая площадь помещений всех объектов (среди которых есть и парковка на 72 автомобиля) комплекса мечети составит 2,98 тысячи квадратных метров. Ожидается, что сооружение ежедневно будут посещать 50 человек.

Сейчас объявлен старт общественного обсуждения планировки Ноксинского спуска. Оно продлится вплоть до 31 октября 2019 года. В случае одобрения проекта вместо кольца там появится Т-образный перекресток.

Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU