Мелисса, Тео, Элисар и Майя: как еще казанцы называли своих детей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-26T14:11:35+03:00

На прошлой неделе в городе было официально зарегистрировано появление на свет 395 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Согласно данным ЗАГСа Казани, на прошлой неделе в городе было официально зарегистрировано появление на свет 395 детей. Из них 205 – это мальчики, а 190 – девочки.

Также был составлен и традиционный рейтинг имен, которыми казанцы назвали своих новорожденных детей.

Так, в список самых популярных на прошлой неделе попали: Аяз, Амина, Амир, Раяна и Ева.

А реже всего родители своим детям давали имена: Мелисса, Тео, Вера, Владимир, Элисар, Майя и Ольга.

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ИСТОЧНИК KP.RU