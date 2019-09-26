Мелисса, Тео, Элисар и Майя: как еще казанцы называли своих детей
Согласно данным ЗАГСа Казани, на прошлой неделе в городе было официально зарегистрировано появление на свет 395 детей. Из них 205 – это мальчики, а 190 – девочки.
Также был составлен и традиционный рейтинг имен, которыми казанцы назвали своих новорожденных детей.
Так, в список самых популярных на прошлой неделе попали: Аяз, Амина, Амир, Раяна и Ева.
А реже всего родители своим детям давали имена: Мелисса, Тео, Вера, Владимир, Элисар, Майя и Ольга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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