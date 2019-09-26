В Казани закончился ремонт одного из участков улицы Запорожская

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-26T15:00:49+03:00

Речь идет об отрезки от улицы Пожарной до Дудинской

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В Казани закончился ремонт 258 метров улицы Запорожская в Приволжском районе. Речь идет об участке от улицы Пожарной до Дудинской.

Ранее улица была включена в план ремонта из-за плохого состояния покрытия. Теперь же на участке уложен новый слой асфальта, укреплены обочины, оборудованы две искусственные неровности и установлены 33 дорожных знака.

Подобные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Казани ремонт выполнен на 74%, сообщает Минтранс Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU