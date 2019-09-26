Жителя Чувашии, зашедшего к соседу за сигаретами, будут судить за попытку изнасилования пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-26T12:50:11+03:00

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Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством – в этом преступлении обвиняют 34-летнего жителя Яльчикского района.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 9 августа текущего года, находясь в своей деревне, пьяный мужчина зашел к соседу за сигаретами, но встретился только с 61-летней матерью.

Женщина выпроводила нежданного гостя на улицу. Оказавшись там, обвиняемый схватил пенсионерку за шею, зажал ей рот ладонью и затолкал обратно в дом. Внутри он попытался изнасиловать женщину, угрожая при этом убить ее. Ее крики услышал 78-летний хозяин дома, который в этот момент находился во дворе. Он побежал в соседний дом – к родственникам пенсионерки. Те, прибежав на место происшествия, спугнули злоумышленника, который тут же поспешил скрыться. Однако мужчину вскоре задержали.

- Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU