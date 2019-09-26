В Чебоксарах тепло появилось в 100% домов и учреждений

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-26T10:55:00+03:00

Звонки по отсутствию тепла принимаются по тел. 23-50-74, 23-50-75 или 23-50-78 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вечером в среду, 25 сентября, в 100% жилых домов и учреждений Чебоксар было подано отопление. Об этом сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города.

Сейчас управляющие компании постоянно стравливают воздух. Звонки по отсутствию тепла принимаются по тел. 23-50-74, 23-50-75 или 23-50-78.

ИСТОЧНИК KP.RU