2019-09-26T10:21:50+03:00
Происшествия

Пришлось стрелять по колесам: лихач со стажем спровоцировал полицейскую погоню и не хотел сдаваться

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД Марий ЭлФото: МВД Марий Эл
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Утром в Йошкар-Оле инспекторы ГИБДД решили для проверки остановить автомобиль ВАЗ-2108, но его водитель проигнорировал требования полицейских и лишь прибавил газу. Началась погоня. Во время которой гаишники через громкоговоритель не раз требовали лихача остановиться, но безуспешно.

В итоге «гонка» переместилась из города на его объездную дорогу. Убедившись в безопасности, сотрудники ГИБДД открыли огонь из табельного оружия по колесам машины беглеца. Тогда-то и удалось его остановить, а автомобиль блокировать. Водителя которого тут же задержали.

28-летний муж чина сидел за рулем с признаками опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Его задержали и доставили в полицию.

Уже там выяснилось, что лихач-то с тем еще стажем. Его не раз привлекали за пьяную езду, а в 2018 году и вовсе приговорили к лишению свободы за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины нового уголовного дела по той же статье.

А пока в отношении его было составлено 16 протоколов за нарушения правил дорожного движения, которые он совершил во время погони. Сообщает МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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