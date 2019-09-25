Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал обеспечить сотовой связью все деревни республики

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-25T18:25:30+03:00

Кроме того, он отметил ее отсутствие и в некоторых микрорайонах Чебоксар

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал обеспечить устойчивой сотовой связью всю территорию республики. В частности, на заседании совета по защите прав потребителей он отметил ее отсутствие не только в деревнях, но и в нескольких микрорайонах Чебоксар.

На последнее ответил сити-менеджер столицы региона Алексей Ладыков. Он сообщил, что микрорайон Садовый сейчас полностью покрыт сотовой связью, в октябре базовая подстанция будет запущена и в Солнечном. Параллельно с этим, в Новом городе и Радужном будут оформлены земельные участки под строительство опоры двойного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU