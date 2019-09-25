2019-09-25T15:05:35+03:00
Политика

Депутаты Госсовета Татарстана утвердили Марата Зяббарова в должности главы Минсельхоза республики

До этого он, согласно указу главы региона, занимал этот пост с пометкой «исполняющий обязанности»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
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В эту среду на заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутаты утвердили 36-летнего Марата Зяббарова в должности главы Минсельхоза республики.

Напомним, до этого он, согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова, занимал этот пост с пометкой «исполняющий обязанности».

СПРАВКА

Марат Зяббаров свою карьеру начал в 2000 году в качестве программиста. С 2003 по 2006 года работал сначала заместителем, а затем и гендиректором племенного завода «Бирюлинский».

В 2013 году был назначен на должность заместителя главы Мисельхоза Татарстана.

В 2017 году Зяббаров стал первым замруководителя Исполкома Буинского района, а после - главой района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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