Депутаты Госсовета Татарстана утвердили Марата Зяббарова в должности главы Минсельхоза республики
В эту среду на заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутаты утвердили 36-летнего Марата Зяббарова в должности главы Минсельхоза республики.
Напомним, до этого он, согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова, занимал этот пост с пометкой «исполняющий обязанности».
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Марат Зяббаров свою карьеру начал в 2000 году в качестве программиста. С 2003 по 2006 года работал сначала заместителем, а затем и гендиректором племенного завода «Бирюлинский».
В 2013 году был назначен на должность заместителя главы Мисельхоза Татарстана.
В 2017 году Зяббаров стал первым замруководителя Исполкома Буинского района, а после - главой района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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