2019-09-25T17:05:08+03:00
Общество

Рустам Минниханов: 2020-й год в Татарстане официально станет годом 100-летия ТАССР

Кроме того, в честь юбилея в республике будет учреждена новая государственная награда
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/rusminnikhanovФото: instagram.com/rusminnikhanov
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Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил будущий 2020-й год в регионе годом 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической республики (ТАССР). Об этом он заявил в своем ежегодном послании региональному Госсовету. Минниханов также отметил, что Татарстан старается уделять большое внимание своей истории.

Кроме того, 25 сентября депутаты татарстанского парламента приняли законопроект об учреждение медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Новой госнаградой Татарстана будут награждаться люди, которые внесли существенный вклад в развитие государственности региона, укрепление его социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и преумножение культурно-духовного наследия. Также медаль получат граждане, имеющие заслуги в профессиональной и общественной деятельности и способствующие повышению авторитета Татарстана.

Обладатели медали «100 лет образования ТАССР» после выхода на пенсию будут получать соцподдержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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