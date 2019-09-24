Администрация Чебоксар возьмет новые кредиты почти на 600 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-24T17:22:33+03:00

На их обслуживание местные власти потратят около 66 миллионов рублей

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Администрация Чебоксар возьмет новый кредит почти на 600 миллионов рублей. За обслуживание долга местные власти готовы заплатить 66 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок..

Так, согласно первому аукциону, администрация столицы Чувашии возьмет в кредит 200 миллионов рублей на 730 дней. За него будет отдано более 32,1 миллиона рублей при ставке 7,976%.

Согласно второму аукциону, речь идет о кредите на еще 200 миллионов рублей при той же ставке, но уже на 735 дней. Этот тендер обойдется администрации дороже - в 31,9 миллиона рублей.

И, наконец, третьим аукционом будет взят кредит на 190 959 700 рублей. Эти деньги планируется вернуть банку за 736 дней, заплатив за обслуживание 30,7 миллиона рублей. Процентная ставка та же.

ИСТОЧНИК KP.RU