В Марий Эл машина «скорой» спровоцировала массовое ДТП

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-23T19:29:30+03:00

По предварительным данным, водитель спецавтомобиля не убедился в безопасности своего маневра

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Накануне, 22 сентября, в пригороде Йошкар-Олы произошла авария с участием машины «скорой помощи» и двух отечественных автомобилей. По предварительным данным, спецавтомобиль с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом выехала на запрещающий сигнал светофора.

Однако в безопасности такого маневра водитель не убедился. Так, «скорая» сначала врезалась в «ГАЗ», а после в «Ладу», сообщает ГИБДД Марий Эл. В результате двойного столкновения пострадали люди в «скорой» - 36-летняя и 51-летняя женщины. Им назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU