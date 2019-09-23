В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка на велосипеде спровоцировала ДТП с «Ладой»
В воскресенье, 22 сентября, на улице Транспортная в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобиля «Лада Калина» и велосипеда.
По предварительной версии, 66-летняя пенсионерка за рулем двухколесного транспорта не убедилась в безопасности своего маневра при повороте налево. В результате чего она оказалась под колесами легковушки, которая двигалась в попутном с ней направлении.
С места ДТП женщина-велосипедист была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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