В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка на велосипеде спровоцировала ДТП с «Ладой»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-23T12:51:23+03:00

С места ДТП женщина-велосипедист была доставлена в больницу

По предварительной версии, женщина не убедилась в безопасности своего маневра при повороте налево

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В воскресенье, 22 сентября, на улице Транспортная в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобиля «Лада Калина» и велосипеда.

По предварительной версии, 66-летняя пенсионерка за рулем двухколесного транспорта не убедилась в безопасности своего маневра при повороте налево. В результате чего она оказалась под колесами легковушки, которая двигалась в попутном с ней направлении.

С места ДТП женщина-велосипедист была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU