2019-09-23T12:51:23+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка на велосипеде спровоцировала ДТП с «Ладой»

По предварительной версии, женщина не убедилась в безопасности своего маневра при повороте налево
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С места ДТП женщина-велосипедист была доставлена в больницуС места ДТП женщина-велосипедист была доставлена в больницу
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 сентября, на улице Транспортная в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобиля «Лада Калина» и велосипеда.

По предварительной версии, 66-летняя пенсионерка за рулем двухколесного транспорта не убедилась в безопасности своего маневра при повороте налево. В результате чего она оказалась под колесами легковушки, которая двигалась в попутном с ней направлении.

С места ДТП женщина-велосипедист была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летом 2019-го Дирекция парков и скверов Казани разыграла 53 аукциона на 9,4 миллиона рублей
"Смешанное расстройство учебных навыков": МВД Татарстана прокомментировало нападение 13-летнего школьника на мать первоклассника
В Татарстане спасатели всю ночь искали мужчину с гармонью, который замерзал
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Саммит разведслужб СНГ в Казани: США замечены в переброске членов ИГИЛ* в Афганистан
Верховный Суд России отменил приговор фельдшеру, обвиненной в смерти задержанного в полиции
В 2019 году средняя зарплата в Марий Эл составила 29,2 тысячи рублей
В Татарстане по время пожара мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки
Йошкар-Ола признана городом с самой доступной эвакуацией авто в России
25 сентября в Чебоксарах завершится подача тепла в жилые дома