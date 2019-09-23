2019-09-23T11:57:18+03:00
Происшествия

В Татарстане по время пожара мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки

Горел одноэтажный дом с мансардой
Алина ГАБДУЛИНА
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В СНТ «Турбина» Тукаевского района республики загорелся одноэтажный кирпичный дом с мансардойВ СНТ «Турбина» Тукаевского района республики загорелся одноэтажный кирпичный дом с мансардой
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В воскресенье, 22 сентября, в СНТ «Турбина» Тукаевского района Татарстана загорелся одноэтажный кирпичный дом с мансардой. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате ЧП пострадал 43-летний мужчина. Он с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки был госпитализирован в БСМП Набережных Челнов.

- По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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