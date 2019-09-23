2019-09-23T13:07:26+03:00
Экономика

В 2019 году средняя зарплата в Марий Эл составила 29,2 тысячи рублей

Эта почти на 6% больше, чем в прошлом году
Алина ГАБДУЛИНА
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Больше всего (почти 50 тысяч рублей) в регионе получают работники сферы финансовой и страховой деятельностиБольше всего (почти 50 тысяч рублей) в регионе получают работники сферы финансовой и страховой деятельностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что по данным на 2019 год средняя зарплата жителя Марий Эл составляет 29 234 рублей. Эта цифра почти на 6% выше той, что была годом раньше.

Больше всего в республике получают работники сферы финансовой и страховой деятельности. Их заработная плата в месяц составляет почти 50 тысяч рублей. Меньше всего же платят в сфере образования, где люди получают порядка 15-16 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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