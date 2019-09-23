2019-09-23T11:10:52+03:00
Недвижимость

25 сентября в Чебоксарах завершится подача тепла в жилые дома

Сейчас же отопление налажено в 942 многоквартирных дома из 1788
Алина ГАБДУЛИНА
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Отопительный сезон в городе начался еще 21 числаОтопительный сезон в городе начался еще 21 числаФото: Олег УКЛАДОВ
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25 сентября во всех жилых домах Чебоксар должно стать теплее. Это горожанам обещает Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации. Отопительный сезон в городе начался еще 21 числа. Однако в первую очередь тепло было подано в больницы, детские сады и школы.

Сейчас же отопление налажено в 942 многоквартирных дома из 1788. Кроме того, тепло осталось подать тепло в 45 учреждений социальной сферы.

В частности, три клуба в Заволжье и ДК «Акация» в поселке Лапсары получат тепло 23 сентября, а спортшкола имени Грекова и ФСК «Восток» - в течение недели.

Также в понедельник отопление появится во втором корпусе лицея №2 и 37 учреждениях здравоохранения.

- Не запущены котельные ООО «СССР» (мкр. «Радужный»), филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», АО «Санаторий Чувашия», ООО «Волна», ООО «ТриАсс», а также пять котельных МУП «Теплосеть». Все перечисленные котельные должны быть запущены сегодня, 23 сентября, - сообщает администрация Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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