За сезон 2019 мероприятия в казанских парках и скверах посетило около полумиллиона человек

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-23T10:32:22+03:00

Только за шесть дней в рамках WorldSkills Kazan 2019 это было более 60 тысяч посетителей

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Как подсчитали в Дирекции парков и скверов Казани в сезоне 2019 года – с 4 мая по 15 сентября, мероприятия в общественных пространствах города посетило более 467 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Все в рамках программы «Парковая культура» в столице Татарстана было проведено 907 мероприятий различной направленности.

Только за шесть дней в рамках WorldSkills Kazan 2019 парки им.Горького и Горкинско-Ометьевский лес, а также набережную озера Нижний Кабан посетило более 60 тысяч человек.

Кроме того, «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу стал праздником для 23,5 тысяч посетителей, а фестиваль мороженого в парке им.Горького привлек 14,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU