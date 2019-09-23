Кредитный портфель ВТБ в Ульяновске достиг 25 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-23T10:41:26+03:00

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По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ульяновской области вырос на 20% и составил 25 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 17% и достиг 22,6 млрд рублей.

За шесть месяцев 2019 года кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 27%, до 10,8 млрд рублей. Наиболее высокую динамику показал сегмент крупного бизнеса, в рамках которого объем займов вырос за год в два раза — до 4,4 млрд рублей. Портфель малого и среднего бизнеса за полугодие составил 6,4 млрд рублей. В его отраслевой структуре 51% занимают компании промышленности, торговли — 21%, жилищного и коммерческого строительства — 10%. Портфель привлеченных средств компаний среднего и малого бизнеса вырос за 1 полугодие на 17% до 4,3 млрд рублей.

Портфель кредитов, предоставленных предприятиям и организациям региона в рамках программ господдержки, составил 233 млн рублей, увеличившись с начала года более чем в три раза. Всего за 6 месяцев было выдано 209 млн рублей льготных займов.

Кредитный портфель в сегменте розничного бизнеса увеличился на 12%, до 14,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 7 млрд рублей (прирост за 6 месяцев +11%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 6,5 млрд (+14%), автокредитования — 796 млн. Портфель привлеченных средств физлиц за первое полугодие вырос на 25%, до 12,4 млрд рублей.

Жители области за год оформили в ВТБ 3,4 млрд рублей заемных средств. Больше половины от данной суммы — 2 млрд рублей — составили кредиты наличными (+11% к показателю аналогичного периода 2018 года). Объем выдачи ипотечных займов по итогам шести месяцев 2019 года составил 1,2 млрд рублей, автокредитов — 202 млн рублей.

- Надежные цифровые сервисы, выгодные предложения банка и клиентоориентированный подход в обслуживании являются слагаемыми успеха бизнеса в регионе. Наша задача - усилить свое присутствие на рынке, предлагая компаниям и населению области все преимущества ВТБ, - прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ульяновской области Игорь Костюник.