США может открыть свое представительство в Казани
США может открыть свое представительство в Казани. Сейчас этот вопрос рассматривают в Американской торговой палате (АТП).
Она хочет усилить свое присутствие именно в Татарстане. Как заявил «Известиям» президент АТП в России Алексис Родзянко, в регионе созданы самые лучшие условия для иностранных фирм.
Пока подобных представительств США в России всего два – в Москве и Санкт-Петербурге.
На положительное решение открытия третьего и в Казани может повлиять то, что независимо от различных санкций товарооборот между Татарстаном и американскими партнерами каждый год только растет – на 8-10%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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