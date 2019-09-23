СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-23T09:23:41+03:00

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США может открыть свое представительство в Казани. Сейчас этот вопрос рассматривают в Американской торговой палате (АТП).

Она хочет усилить свое присутствие именно в Татарстане. Как заявил «Известиям» президент АТП в России Алексис Родзянко, в регионе созданы самые лучшие условия для иностранных фирм.

Пока подобных представительств США в России всего два – в Москве и Санкт-Петербурге.

На положительное решение открытия третьего и в Казани может повлиять то, что независимо от различных санкций товарооборот между Татарстаном и американскими партнерами каждый год только растет – на 8-10%.

ИСТОЧНИК KP.RU