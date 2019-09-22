В Йошкар-Оле "пьяный" водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-22T14:48:56+03:00

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Жители столицы Марий Эл в пятницу, 20 сентября, заметили отечественную "Ладу Калину", трезвость состояния водителя которой вызвала сомнения. Горожане сообщили о своих подозрениях в Госавтоинспекцию республики, и к месту, где находился автомобиль, выехал патрульный экипаж ДПС.

Увидев полицейских водитель попытался скрыться, но не сумел. Во время погони он врезался в служебный автомобиль МВД Марий Эл.

- Водитель от прохождения медицинского освидетельствования категорически отказался, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. - В отношении водителя возбуждено административное дело. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU